Alp alerta del risc pel pas de camions per la Molina per les obres a la Collada

L'Ajuntament d'Alp vol que el ministeri de Foment i la Generalitat es coordinin amb el consistori per a la regulació del trànsit a la zona de l'estació d'esquí i el veïnat de la Molina especialment quan arribin les nevades, vist el retard que tenen les obres de la collada de Toses, que obliguen tot el trànsit que arriba a la Cerdanya des del Ripollès a desviar-se per aquests dos entorns urbans d'Alp.

Les obres a la carretera N-260 a la collada de Toses s'havien d'haver acabat pel pont de la Puríssima, segons la previsió inicial del ministeri de Foment. Això no ha estat possible i en un segon termini es va fixar les festes de Nadal, termini que, segons tot sembla apuntar, tampoc no es complirà. Les obres mantenen tallada des del mes de juny la carretera des del capdamunt de la collada fins al terme de Fontanals, de manera que des de llavors tot el trànsit es desvia cap a la Molina. Això ha fet incrementar de manera especial el trànsit de camions pels vials d'accés a les pistes d'esquí i pel veïnat de la Molina, a l'entorn de l'estació de Renfe. L'Ajuntament tem que en períodes de nevades la gestió que fa habitualment en aquests entorns urbans, amb limitacions de trànsit per crear sentits únics de circulació, es faci inviable amb el pas ampliat de camions. L'alcalde d'Alp, Ramon Moliner, ha argumentat que «ens preocupa el fet que si neva hem de fer una gestió en què la responsabilitat hauria de ser compartida perquè hi ha trams de la Generalitat, trams de la Diputació i trams de l'Ajuntament. Hauríem de seure i veure com garantim l'accés a la Cerdanya dels del Ripollès, i ha carrers que no estan pensats per a la circulació de camions».