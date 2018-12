La Seu neteja la llera del Segre traient sediments i vegetació que fan de tap

L'Ajuntament de la Seu porta a terme des del mes de novembre els treballs de manteniment de la capacitat de desguàs de la canalització del riu Segre entre el pont d'Alàs i el Mesclant de les Aigües. Les actuacions que s'hi realitzen consisteixen en la retirada de sediments i en la tala de vegetació, segons ha informat l'Ajuntament. Pel que fa a l'eliminació de la vegetació, s'actua en tres punts: sobre el torrent de Cerc, al marge esquerre, punt on també s'ha de retirar sediments; a les illes centrals situades sota la resclosa del parc del Segre, i sota del pont de la Palanca. Pel que fa a la retirada de sediments, els tècnics treballen en els punts autoritzats on s'hagi produït una acumulació per sobre de la cota de canalització del riu o per sobre de la làmina d'aigua, en el cas del tram no canalitzat. Per tal de minimitzar l'impacte de les actuacions, es realitzen fora del període de nidificació d'aus presents a la zona i també de l'època de posta de la truita de riu.