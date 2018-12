La Cerdanya farà un estudi per deixar de ser la pitjor comarca en separació de brossa

Conscient que des de fa anys és a la cua del rànquing del país sobre gestió dels residus, la Cerda-nya encarregarà un estudi de viabilitat per a la implantació del model de recollida de residus òptim a la comarca.

Aquest estudi haurà de tenir en compte la realitat social de la Cerdanya, amb una població estable de 18.000 persones repartides en disset municipis, que els caps de setmana o puntes turístiques poden assolir i superar les 100.000 persones entre segons residents, turistes i excursionistes.

L'estudi de viabilitat analitzarà l'actual situació, amb un índex de recollida selectiva del 26,9%, que és el pitjor de Catalunya, pràcticament la meitat que el de l'Alt Urgell i tretze punts inferior al de la mitjana nacional, segons les dades del 2017. L'anàlisi posarà el focus sobre el fet de les segones residències, es plantejarà la possibilitat de realitzar el porta a porta com al Berguedà, i estudiarà l'actual exportació del rebuig a Andorra per ser incinerat, entre altres aspectes. Per tirar endavant el pla es crearan grups de treball.

El Pla Sectorial de Medi Ambient de la Cerdanya ha de permetre a la comarca millorar la gestió dels residus, millorar la seva relació amb el patrimoni natural i establir un pla de generació de feina al voltant del paisatge.

Comissió de seguiment



L'objectiu del pla és portar a terme un total de 35 accions en tres eixos principals en els pròxims tres anys. Els tres eixos són establir una xarxa de treball real entre tots els agents implicats en la gestió del medi natural, la qual cosa implicarà la coordinació de veïns, professionals i tècnics la feina dels quals té una incidència directa sobre el medi ambient; fer de la gestió natural un veritable sector laboral capaç de generar nous llocs de treball a partir d'un concepte d'economia verda i circular que s'iniciï i es tanqui a la Cerdanya; i finalment una major sensibilització dels cerdans per l'estima del seu territori que tingui una afectació real sobre els seus hàbits i en la gestió dels recursos naturals i els residus que es generen. En aquest entorn és on el pla fa referència a la necessitat de millorar la gestió de la brossa a la comarca.

El Consell Comarcal vetllarà per l'aplicació del Pla Sectorial de Medi Ambient amb una comissió de seguiment. Igualment, el pla inclou la creació d'una Oficina de l'Energia de la Cerdanya, així com la sol·licitud d'un agent d'ocupació i desenvolupament local (AODL) que tingui com a missió específica la implantació del pla.