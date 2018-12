El PSC de la Seu denuncia deficiències en la gestió del grup de suport escolar

El grup municipal de Compromís x la Seu vol que l'Ajuntament assumeixi les Unitats d'Escolarització Compartida (UEC), els espais d'aprenentatge per als joves amb dificultats en els estudis i risc d'exclusió social.

El grup polític vinculat al PSC ha anunciat que demanarà al ple d'avui que l'Ajuntament iniciï els tràmits per rescindir el contracte amb l'empresa adjudicatària que gestiona la UEC de la Seu i iniciar els tràmits per municipalitzar la seva gestió.

Segons ha denunciat el partit, el servei que es presta a la capital alt-urgellenca no és l'adequat: «Les condicions de precarització de la UEC es detecten en els diferents eixos que la configuren: condicions laborals, atenció a l'alumnat amb infradotació de personal i la manca d'espai...».

Davant d'aquesta situació, la formació que lidera Òscar Ordeig ha remarcat que «és necessari assegurar la presència d'aquest recurs educatiu i formatiu al nostre territori per tal de garantir la continuïtat del treball amb els alumnes que presenten un alt nivell d'absentisme i risc social, i a més reivindicar que el servei sigui de qualitat».

Així, al ple municipal, el partit demanarà al govern que «davant els reiterats incompliments per part de l'empresa adjudicatària, tant en l'aspecte laboral com en l'aspecte propi de la UEC, insti la Generalitat que iniciï immediatament els tràmits per rescindir el contracte amb ASPID i alhora iniciï els tràmits per municipalitzar la gestió de la UEC».