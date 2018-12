Foment posa el nou asfalt i reobre el tram cerdà de la collada de Toses

Els operaris contractats pel ministeri de Foment han accelerat aquesta setmana la feina final del projecte de millora del tram cerdà de la collada de Toses i ahir a la tarda el van reobrir al trànsit. El tram entre la Collada i Urtx d'aquest vial N-260 ha estat barrat durant set mesos per tal de permetre l'execució d'un projecte de reforçament de la seguretat.

Durant aquests set mesos el trànsit entre la Cerdanya i el Ripollès s'ha desviat per la zona urbana de les pistes i el barri de la Molina, a Alp. Si bé el ministeri tenia previst acabar les obres pel pont de la Puríssima, s'han endarrerit fins a l'inici de la campanya turística de Nadal. Des de Foment han explicat que entre dimecres i dijous els operaris van col·locar la nova capa d'asfalt que finalitza la renovació integral del tram afectat i ahir al matí es col·locaven les tanques de seguretat en el pont. Per als pròxims dies encara quedaran pendents de realitzar alguns retocs. Tots, però, fora del vial, segons han explicat des de Foment. A primera hora de la tarda els tècnics van retirar les tanques que bloquejaven el trànsit a Urtx i el capdamunt de la Collada. Les obres han permès la susbsitució d'un antic calaix fet de fàbrica que servia de pont i que havia quedat molt malmès. Els treballs han inclòs la instal·lació d'un nou calaix d'uns 6,5 per 4 metres.

La reobertura del trànsit a l'eix Pirinenc preocupava els municipis de la zona com Alp i Fontanals especialment durant la temporada de nevades i l'augment de visitants a la vall per la campanya d'esquí. Aquesta mateixa setmana Alp va demanar una coordinació d'administracions si no es reobria per Nadal.