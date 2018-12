L'autor d'Organyà Joan Graell obté el premi de narració curta Vent de Port de Tremp

L'escriptor d'Organyà Joan Graell i Piqué ha guanyat el premi Vent de Port amb el conte Croquis d'un nu pintoresc. El jurat d'aquesta 25a edició del premi ha escollit l'obra de Graell entre quinze altres autors que havien estat designats com a finalistes. El jurat ha estat format per Vicenç Llorca, Jordi Mir, Ada Castells, Carles Dinarès i Josep Fabà. Vent de Port és un concurs de narrativa curta que organitza anualment l'associació cultural i recreativa La Casa del Sol Naixent de Tremp. El premi té una dotació de 2.100 euros, que aporta l'Ajuntament de Tremp, i la garantia que l'obra serà publicada per Pagès Editors conjuntament amb la resta de finalistes. El llibre amb tots els contes d'aquesta 25a edició del premi es publicarà el mes de març. Joan Graell s'ha mostrat molt content per l'obtenció del guardó perquè «per a mi suposa una fita molt elevada en aquest ofici d'escriure». Graell, nascut el 1971, és autor, entre altres obres, del llibre de poemes Un llapis com el vent.