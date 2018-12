Casa eclèctica, testimoni dels primers estiuejants a la vila

L'edifici de l'Antiga Acadèmia, conegut així perquè havia acollit un centre formatiu, no és un edifici qualsevol. Es tracta d'un edifici emblemàtic per a la història local no tan sols perquè forma part de l'escenari dels primers estiuejants a la comarca, sinó també pel lloc que ocupa enmig del parc de l'estany.

En els últims anys l'edifici de l'antiga Acadèmia de Puigcerdà ha tingut diversos usos, entre els quals una llar d'infants municipal i la seu de la Unitat d'Escolarització Compartida, és a dir els joves de la vila amb dificultats en els estudis i risc d'exclusió social. Es tracta d'una construcció noble de típica torre d'estiuejants d'inici del segle XX, dissenyada unint diversos estils arquitectònics. Actualment les dependències de l'edifici alberguen diverses entitats, com ara la Fundació Tallers de Cerdanya, el grup de percussió i batucada, la societat de pesca i la comunitat musulmana local, entre d'altres.