Martí Cots entra a punta de pistola a un hotel de Masella i s'endú 15.000 euros

L´hotel Alp de Masella, on va entrar Martí Cots dissabte a la matinada per robar-hi a punta de pistola

El veí de Pi, nucli agregat de Bellver de Cerdanya, i delinqüent habitual Martí Cots Saleta ha tornat a actuar. Aquest cop, primer, per atracar a punta d'arma de foc, una pistola que els Mossos no saben si era real o simulada, l'hotel Alp de Masella, a tocar de les pistes d'esquí i, després, robar en una casa d'Aravell. L'atracament es va produir dissabte a dos quarts de quatre de la matinada, quan Cots, conegut popularment com el Rambo de la Cerdanya pel seu esperit salvatge, va entrar a l'establiment amenaçant el personal. El delinqüent va obligar els treballadors de l'establiment a donar-li l'import de caixa que hi havia en aquell moment. L'acció es va saldar amb el robatori de 15.000 euros, segons han confirmat des del cos de Mossos d'Esquadra.

Durant dissabte i diumenge els Mossos van estar buscant Cots amb l'ajuda de la Unitat d'Investigació de Puigcerdà i els membres del grup especialitzat de muntanya de la Seu. El delinqüent anava deixant un rastre d'accions: després d'atracar l'hotel i fugir amb un vehicle quatre per quatre robat va entrar en una casa d'Aravell, a l'Alt Urgell, on va robar un altre cotxe. D'aquí va anar cap a Andorra per pistes forestals que coneix perquè va ser contrabandista, segons han explicat fonts de la investigació. Finalment, la policia d'Andorra el va detenir aquest diumenge. Cots portava una escopeta, robada a França, i dues pistoles. Segons la denúncia que l'hotel ha presentat davant dels Mossos, Cots anava ben vestit, amb roba de munta-nya, fet que va evitar que aixequés sospites quan va entrar a l'establiment. Els Mossos li van obrir un requeriment de recerca a escala nacional per enxampar-lo allà on anés, i durant tot el diumenge se'l va buscar amb un helicòpter. Una de les últimes vegades va ser detingut a la vall de l'Ingla, a l'entorn natural de Bellver, el qual coneix com ningú, després de rebentar una de les portes del refugi dels Cortals. El seu historial delictiu, ja sigui amb violència contra veïns i policies o amb robatoris, és extens, i habitualment circulen avisos de particulars per les xarxes socials de la Cerdanya sobre la sostracció de vehicles. Cots és a la Cerdanya després que al principi de mes fugís d'un centre psiquiàtric de Lleida.