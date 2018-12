La Seu instal·la durant l'hivern caixes niu per a ocells al Parc del Valira

L'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de la Seu ha tornat a instal·lar al Parc del Valira quinze menjadores per a ocells per facilitar punts d'alimentació durant la tardor i l'hivern per a espècies protegides presents al parc o als voltants, època en què escasseja l'aliment, segons ha informat el mateix consistori. Durant les visites setmanals que es fan per reposar l'aliment a les menjadores s'ha constat que n'han fet ús ocells com la mallerenga carbonera, la mallerenga blava, el pica-soques blau, la cadernera, el lluer, el durbec i el pit-roig.

Les menjadores formen part del paisatge del Parc del Valira des de l'any 2015. A la primavera es retiren perquè durant aquesta època, de la mateixa manera que a l'estiu, ja hi ha aliment abundant, i així se n'evita el deteriorament.

A banda de les dels ocells també s'han instal·lat menjadores per a esquirols, una espècie que és present al parc i fàcilment observable.