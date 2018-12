Una veïna de la Seu crea un servei on-line per trobar parella estable

Una veïna de la Seu ha creat una empresa que ajuda els solters a buscar parella unint els mètodes tradicionals de les agències matrimonials i les noves tecnologies. El resultat és Cites a cegues, un servei que analitza la persona que busca parella per trobar el seu company ideal i a partir del pagament d'una quota única li proporciona una trobada en un entorn idoni perquè prosperi la nova relació.

La impulsora de l'empresa és Alba Vallejo, que ha coordinat un equip de professionals de psicologia de l'Alt Urgell. Vallejo explica que va detectar en el seu entorn que hi havia molta gent que buscava parella i que tant els canals tradicionals com les noves aplicacions digitals no donaven resposta a la seva necessitat. Vallejo explica que «el projecte neix amb la voluntat d'ajudar aquelles persones que volen trobar una relació de parella estable però que no volen exposar la seva intimitat a les xarxes ni invertir temps i esforços a conèixer persones que tinguin uns altres objectius».

Cita a cegues tan sols funciona en línia per fer més còmode el servei però no publica ni fotografies ni dades dels clients a la xarxa. Segons la mateixa empresa, l'èxit del mètode rau en el fet que són els assessors i no programes automàtics els qui determinen la compatibilitat entre les persones, amb la finalitat de posar en contacte a parelles objectivament compatibles per a una cita a cegues que té lloc en un dels restaurants que formen la xarxa de col·laboradors. En aquest sentit, Vallejo ha apuntat que «seleccionem i ajudem a crear la màgia de la primera cita».

La fórmula de Cita a cegues s'inicia amb el registre en línia a la seva pàgina web, que és gratuït. Un cop completats els qüestionaris, l'equip assessor busca un perfil idoni i proposa una cita. És en aquest moment quan el demandant de parella fa un pagament de 50 euros en concepte de gestió. Això fa de filtre perquè tan sols hi proposen persones que busquen «una relació sentimental estable i sincera», segons ha remarcat Vallejo. Els contactes s'estableixen sense intercanvis de fotografies per potenciar la veritable «primera impressió».

L'empresa assegura que ja disposa d'una important cartera d'usuaris, amb més de 3.500 clients registrats i una xarxa de 30 restaurants col·laboradors