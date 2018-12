Les pilones ja fan entreveure l'ampliació del telecabina de la Molina fins al cim de la Tosa

Ferrocarrils de la Generalitat ho té tot a punt per finalitzar les obres d'ampliació del telecabina de la Molina fins al cim de la Tosa quan es tanqui l'actual temporada d'esquí. Els operaris han enllestit just abans de l'inici de la temporada la fase d'instal·lació de les nou pilones i la nova terminal d'arribada que permetrà allargar el recorregut. Les noves pilones, encara sense sustentar res, conviuen aquesta campanya amb els esquiadors de l'estació.

Les grans pilones que allargaran el recorregut del telecabina, que travessa la zona de Set Fonts, dibuixen el recorregut d'un quilòmetre que va de la cota 2.300, on s'acaba ara l'ascensió del giny mecànic, fins a superar la cota 2.500, ja a l'alçada del refugi del Niu de l'Àliga. Tot el projecte té un pressupost de sis milions d'euros que han de permetre a Alp i la Cerda-nya afegir un atractiu turístic de primer ordre a l'oferta de la vall. Tant és així que els responsables de Ferrocarrils de la Generalitat, els de l'Ajuntament d'Alp i els gestors turístics de la Cerdanya veuen en l'ascensió oberta a tots els públics i durant tot l'any, però especialment a l'estiu, fins al refugi del Niu de l'Àliga i el cim de la Tosa un dels futurs referents turístics del Pirineu. El cim ofereix una panoràmica de bona part del país i el refugi és una opció d'oci i gastronomia molt diferenciada.

Les obres realitzades durant l'estiu i la tardor han consistit en la creació de les bases de les pilones, la seva instal·lació i la construcció de l'hangar d'arribada. Per a l'estació de la Molina, el nou telecabina allargat fins a la Tosa és el projecte clau sobre el qual vol sustentar la nova aposta per desestacionalitzar el complex i vendre'l com un parc lúdic d'activitats per a tot l'any. El director de la Molina, Xavier Perpinyà, ja va apuntar en iniciar les obres que «ens permetria ja no parlar tant d'estiu sinó de 365 dies a l'any; per això estem treballant per canviar el concepte de temporades d'hivern i estiu per donar-li una mica més d'amplitud». La previsió de Ferrocarrils de la Generalitat és que l'ampliació del telecabina es pugui inaugurar abans del pròxim estiu.

Amb el nou atractiu turístic en marxa, la Molina pot aspirar a superar les xifres de visitants, sobretot a l'estiu. En la gran temporada de neu de l'any passat va rebre 380.000 persones, mentre que a l'estiu en van ser 40.000, una xifra que vol multiplicar l'any que ve.