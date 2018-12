Piñeira: «No he decidit si em presento al tercer mandat, m'ho vull rumiar»

L'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, no descarta retirar-se de la primera línia de la política municipal i renunciar com a cap de cartell del PDeCAT per a les eleccions municipals de la pròxima primavera. El batlle puigcerdanès, que suma dos mandats al capdavant del consistori, ha avisat els entorns polítics locals que no donin per fet que es tornarà a presentar.

Piñeira ha remarcat que «encara hi estic pensant, de veritat, m'ho estic rumiant perquè no he pres cap decisió...». L'alcalde ha explicat que el PDeCAT de Puigcerdà seguirà el tràmit oficial i ha afirmat que encara no s'ha activat: «quan un candidat vol optar a la reelecció, l'executiva i el partit ho han de ratificar, i en cas que no s'opti a la reelecció s'han de fer primàries internes per escollir el candidat». L'alcalde ha apuntat que, a pesar que està a punt de començar el mes de gener, l'any electoral pel que fa als comicis locals, «encara tenim marge de temps i per tant encara no està presa la decisió, primer depèn d'això». Albert Piñeira ha admès que el pas del primer mandat al segon va ser molt més automàtic que no pas el que suposadament hauria de ser el sí a la candidatura pel tercer: «m'ho vull rumiar, tenim mil coses en marxa, com ara les obres que han de començar, però, sincerament, no ho he decidit, hi estic meditant, suposo que ara ho acabaré de pensar. Es pot dir que el segon mandat va venir per inèrcia del primer, però el tercer ja no hi ve. Molta gent es pensa que ho tinc decidit però en aquestes coses molts opinen per suposicions, en el dia a dia tinc mil coses i no he tingut temps per decidir-ho».

ERC tampoc no s'ha definit

La situació del PDeCAT de Puigcerdà, amb un molt possible candidat que no s'ha confirmat, es repeteix al seu principal rival polític. El grup d'ERC fa mesos que treballa en un nou projecte liderat pel seu nou regidor municipal, Joan Manel Serra. El regidor té ara per ara tots els números de ser també el cap de cartell a les municipals però ho ha condicionat al fet que no sorgeixi d'aquí als comicis algun altre militant que tingui més aptituds.