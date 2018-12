Puigcerdà reclamarà a Educació mig milió d'ajudes a la llar d'infants

L'Ajuntament de Puigcerdà ha anunciat que interposarà un recurs contenciós administratiu contra el departament d'Educació per mirar de recuperar el més de mig milió d'euros que considera que li deu en concepte de subvencions no pagades per la llar d'infants municipal en els últims anys. L'alcalde, Albert Piñeira, ha lamentat que el consistori hagi de recórrer a aquesta via judicial perquè no li queda més remei davant el silenci administratiu que ha rebut en les seves demandes anteriors.

L'Ajuntament reclama que la Generalitat li deu els 526.000 euros d'ajudes a la llar d'infants municipal que li pertoquen dels últims sis cursos. Abans de prendre aquesta decisió, l'equip de govern ha enviat al departament un requeriment per obtenir una resposta administrativa que no ha obtingut cap resposta.

Piñeira ha remarcat que, davant d'aquesta situació, l'obligació de l'Ajuntament és vetllar pels interessos de l'administració local i mirar de recuperar aquests diners. L'alcalde ha recordat que l'Ajuntament ja ha avançat aquest import en els últims cursos i, per tant, ara el seu deure és mirar que tornin a les arques municipals. Piñeira també ha emfatitzat que altres ajuntaments que s'han trobat en la mateixa situació han reclamat els imports via judicial i els han donat la raó, de manera que l'Ajuntament de Puigcerdà també acudirà en els pròxims dies al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Aquest ens va reconèixer a 26 ajuntaments que ho havien reclamat el gener de l'any passat el dret a recuperar els diners de les subvencions pendents des del curs 2012.