La poca neu a les pistes d'esquí omple els pobles de la Cerdanya durant tot el dia

La Cerdanya viu com mai la punta turística de les vacances de Nadal. L'escassetat de neu a les cotes baixes de les estacions d'esquí està omplint durant tot el dia els pobles i serveis d'oci complementari de la comarca, fins al punt que la percepció general és que a la vall hi ha més gent que mai. Molts hotels han penjat el cartell de complet, amb una mitjana comarcal del 98% d'ocupació, i les segones residències s'han tornat a obrir. Les estacions, però, no ofereixen neu suficient per a l'esquí familiar i, per tant, la gran colònia de visitants està ocupant els centres dels pobles durant tota la jornada.

El turisme de la Cerdanya sap que històricament, de les tres grans dates de les festes de Nadal, el dia de Nadal, el de Cap d'Any i Reis, la de la revetlla és la més turística perquè les altres dues comporten actes eminentment familiars. Això ha comportat que a la Cerdanya aquest any el pont de Cap d'Any hagi caigut especialment bé per al sector hoteler, que ha assolit un índex d'ocupació mitjana del 98% i del 100% en el subsector del turisme rural. Després del pont de Cap d'Any, l'ocupació hotelera a la Cerdanya baixarà fins al 75% o 80% en funció de la zona. L'estada mitjana de les famílies als hotels és de dos dies.

Aquest índex d'ocupació ha situat la comarca amb una població puntual al voltant de les 100.000 persones. Això comporta la creació de cues que en alguns casos han estat excepcionals, com les registrades al servei de lloguer de patins sobre gel del poliesportiu de Puigcerdà.

El centre comercial de la capital cerdana també ha viscut moments de ple absolut, amb cafeteries al punt del col·lapse i les carnisseries més reconegudes amb clients esperant a fora. Les dues xurreries de la plaça dels Herois ha vist formar-se llargues cues sobretot a les tardes. Els accessos per a vehicles a la plaça de Barcelona o la zona de l'estany també registren cues cada dia.