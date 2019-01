Els col·lectius feministes de l'Alt Urgell denuncien un abús masclista

El Col·lectiu Feminista Alt Urgell, el Col·lectiu Huldra i Arran Alt Urgell han denunciat una pressumpta agressió masclista patida per una noia a la Seu d'Urgell el dia de Nadal a la matinada. Segons han lamentat des dels col·lectius de lluita feminista, una jove va patir un abús en un espai d'oci de la capital alturgellenca per part de cinc nois d'Andorra i un de la Seu. Portaveus de les entitats han emès un comunicat en el qual «denunciem aquesta agressió, assenyalem la societat patriarcal que ens criminalitza i permet que la (in)justícia protegeixi dia rere dia els agressors, deixant la víctima qüestionada constantment...». Igualment, el comunicat remarca que «seguirem denunciant tant els espais d'oci com en el dia a dia les agressions que patim a través de la lluita feminista. Donem suport, sororitat i recolzament a la víctima perquè si ens toquen a una ens toquen a totes». Fonts policials han explicat que el cas està en investigació.