El Jutjat de Puigcerdà emet una ordre europea d'entrega del Rambo de la Cerdanya

El jutjat de Puigcerdà ha emès una ordre europea de detenció i entrega sobre el veí de Pi Martí Cots Saleta, que ara està pres a Andorra. L'autoritat judicial de Puigcerdà ha emès la resolució perquè la justícia del Principat resolgui el més aviat possible les causes que Cots té pendent al país dels Pirineus i entregui el conegut Rambo de la Cerdanya als Mossos d'Esquadra.

Fonts policials han explicat que l'entrega de Cots a la frontera de la Farga de Moles perquè la Policia andorrana i els Mossos es traspassin el pres es podria dur a terme les pròximes setmanes. L'entrega queda pendent de si la justícia d'Andorra li imputa delictes i, en aquest cas, de quin grau. Cots va ser detingut al Principat per possessió d'armes de foc, però això podria ser poc rellevant per a la causa perquè al país veí, a diferència de l'Estat espanyol, no està penada la tinença d'armes.

En aquest sentit, les autoritats polítiques i judicials d'Andorra podrien preferir entregar el pres com més aviat millor i, d'aquesta manera, estalviar-se un procés que podria ser llarg, vista la reincidència de Cots, i alhora assegurar-se que el foragitin del seu territori. Una vegada entregat als Mossos, Martí Cots podria ser traslladat a Puigcerdà o a la Seu. En principi, el cas pel qual actua el jutjat de la capital cerdana és l'atracament a punta de pistola i robatori de quinze mil euros en un hotel de Masella, per la qual cosa, en principi, Martí Cots Saleta hauria de ser traslladat a Puigcerdà, on esperaria que el jutge dictaminés presó preventiva a l'espera del judici. No obstant això, en la seva fugida després d'atracar l'Hotel Alp de Masella, Cots va robar un vehicle en un docimili d'Aravell, a l'Alt Urgell. Posteriorment va cremar el vehicle. Per aquests fets Cots podria ser traslladat primer a la Seu, on la comissiaria de Policia és més gran, ja que centralitza els serveis policials de l'Alt Pirineu. Superat el període de presó preventiva, que pot arribar a ser de dos anys, Cots s'enfrontarà a un judici per actes de violència amb armes de foc, que es podria traduir en una sentència d'anys de presó.

Fonts de l'entorn personal de Cots han explicat que pateix un transtorn mental que fa que quan no està medicat actui de forma violenta i temerària. Quan, en canvi, es pren la medicació, és capaç de viure amb certa estabilitat a institucions socials de tutela, tal com feia els últims anys. Quan es desestabilitza, busca de seguida els entorns naturals de la Cerdanya que coneix de la infantesa, per la qual cosa, si li cal, roba vehicles.