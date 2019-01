La Seu d'Urgell reobre una subvenció que beneficia vuit clubs esportius

Vuit clubs esportius de la Seu es beneficiaran d'una nova línia d'ajudes públiques, segons ha anunciat l'Ajuntament. El consistori ha aprovat la primera edició de la nova línia d'ajuts a clubs esportius de la ciutat, que inclou una partida de 10.000 euros del pressupost municipal. La mesura beneficiarà un total de vuit entitats, que són totes les que han presentat la corresponent sol·licitud per ser-ne beneficiàries, segons ha apuntat l'Ajuntament. L'alcalde, Albert Batalla, ha celebrat el fet «que s'hagin recuperat aquestes subvencions tal com des de l'Ajuntament ens havíem compromès a fer durant aquesta legislatura». Batalla ha avançant que «la vocació és que de mica en mica es vagi incrementant aquesta xifra per arribar a quantitats semblants a les d'anys enrere». Entre els clubs subvencionats hi ha el Club d'Hoquei i Patinatge artístic, el Sedis, l'EDFOR, el Cadí Canoë-Kayak, el Ciutat la Seu de futbol, el d'esquí de fons, l'excursionista i el de caça i pesca.