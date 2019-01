Guils remodela el cementiri vell de Saneja per fer-ne un espai de visita

L'Ajuntament de Guils de Cerdanya iniciarà en les pròximes setmanes les obres de millora del cementiri vell de Saneja, abandonat des de la dècada dels 60, per tal de convertir-lo en un espai de memòria i visita cultural. El projecte, que preveu una inversió en la seva primera fase de 46.000 euros, ha d'estar enllestit en el primer tram d'aquest any 2019.

Segons ha explicat el consistori, el projecte de recuperació i millora del cementiri vell de Saneja inclou un embelliment de tot el recinte perquè es converteixi en un nou punt de visita del municipi, amb l'església de Sant Vicenç i la panoràmica que ofereix com a principals reclams. Així, les obres inclouen la instal·lació d'un nou sistema d'il·luminació del temple així com l'anivellament del ter-reny i la col·locació d'un conjunt de plafons que formaran un re-corregut informatiu sobre les famílies que hi són enterrades. En el projecte de recuperació de dades hi ha participat la historiadora local Dolors de Moxó, la qual ha fet un estudi exhaustiu de les famílies enterrades, segons ha remarcat el consistori. En el disseny del nou espai memorial hi ha pres part l'estudi d'arquitectura Maurell de Barcelona, que està vinculat al poble per llinatge familiar, fins al punt que al mateix cementiri hi ha avantpassats dels seus responsables. L'Ajuntament ha fet èmfasi que aquest fet ha comportat que l'estudi d'arquitectura hi participés de manera desinteressada.

El consistori preveu fer-ne la inauguració durant els primers mesos de l'any.