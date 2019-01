Puigcerdà rep els Reis amb el debat sobre el futur del patge Greens

Puigcerdà rep els Reis submergit en un debat intern sobre el futur del patge Greens. L'Ajuntament ja ha fet saber que aquest any no s'adhereix a la campanya «Baltasar de veritat» de l'organització per a la integració «Casa nostra, casa vostra» que impulsa la col·laboració de veïns de raça negra en les comitives de benvinguda dels tres reis. A Puigcerdà, on els mags són rebuts als nuclis agregats a primera hora de la tarda i a partir de les sis a la vila, el debat no tan sols afecta el rei Baltasar, sinó també el portaveu local, el popular patge Greens, que també és de raça negra. Durant moltes dècades el patge s'ha personat davant dels vilatans per mitjà de la família Guinot, però el consistori ja ha anunciat que de cara a l'any que ve mirarà de complir la campanya d'integració social. La cavalcada finalitzarà amb la rebuda dels nens.