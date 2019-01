La colla castellera de la Cerdanya tria el color verd per a la futura camisa

La colla castellera de la Cerda-nya vestirà camisa verda. Així ho han triat els seus membres en una votació celebrada durant aquestes festes de Nadal. La votació s'emmarca en el procés de refundació de l'entitat, pocs mesos després de la seva creació arran de la dimissió de l'anterior president i alcalde de Llívia, Elies Nova. La colla, que des de fa uns mesos assaja al teatre del Casino d'Alp, és en fase de creixement i es prepara per poder rebre el bateig casteller durant la primavera amb la consecució de les primeres construccions de sis.

En la votació pel color de la futura camisa –no es pot vestir fins que la gestora no hagi donat per bo l'estatus de la colla com a tal amb la construcció dels primers castells de sis– hi han pres part més de de 120 persones. Aquesta xifra posa de manifest el procés de creixement que viu l'entitat, amb membres nous de tots els municipis de la vall i d'un i altre costat de la frontera estatal. L'entitat, que arrossega una mitjana de cinquanta castellers als assaigs de dilluns i divendres, també ha fet una demostració de força social en un sopar de Nadal a Alp, al qual van assistir unes seixanta persones de totes les edats i municipis, fet excepcional a la vall. Un cop triat el color, les pròximes setmanes els nous castellers definiran la tonalitat del verd, qüestió sobre la qual també hi influirà la disponibilitat que en tinguin els fabricants i el preu final, així com si serà llisa i el logotip. Les comissions tècniques treballen per la consecució de tres construccions de sis entre la primavera i l'estiu. En el marc d'aquest treball i de la relació amb colles veïnes, els cerdans faran aquest gener un assaig a Berga.