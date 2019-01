La Seu enllesteix la nova plaça de l'Arbre de Castellciutat

L'Ajuntament de la Seu ha enllestit la remodelació de la plaça de l'Arbre de Castellciutat, per a la qual tan sols li queda la plantació d'arbres, que es farà a la primavera.

Segons ha explicat el mateix Ajuntament, l'element més distintiu de la nova plaça és el terra perquè s'ha passat de l'antiga base de formigó a un conjunt de llambordes de corten, que ara delimiten l'espai i que inclouen un petit pas elevat per tal de reduir la velocitat dels vehicles a l'entrada i la sortida de recinte. En aquest sentit, un altre canvi important són les pilones i els punts de llum que delimiten el carril de pas dels cotxes, mentre que la resta de la plaça esdevé espai per a vianants. Les obres també han inclòs la instal·lació de nous fanals, bancs per seure i rètols indicatius amb ferro forjat a peu de carrer, tant per a la plaça de l'Arbre com per a l'inici del carrer del Doctor Robert. L'alcalde de la Seu, Albert Batalla, ha remarcat que l'actuació en aquest entorn «transforma de manera molt important la plaça i li dona la dignitat que mereix un espai que és un lloc de pas imprescindible a Castellciutat».