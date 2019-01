Nargó restringeix l'ús de l'aigua de boca per possible contaminació

L'Ajuntament de Coll de Nargó ha emès un edicte en què restringeix l'ús d'aigua de boca per una sospita de contaminació. En un comunicat fet públic als veïns, el consistori ha avisat que ha rebut denúncies que l'aigua feia olor de purins en escalfar-la. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament ha optat per recomanar la restricció: «Davant d'una possible filtració i contaminació de purins, s'ha avisat el centre d'emergències de Catalunya per tal que indiquin el protocol a seguir. És per això que, preventivament i fins que no hi hagi el resultat de les analítiques, preguem que no s'utilitzi l'aigua de l'aixeta com a aigua de boca o per cuinar». Igualment, el consistori ha argumentat: «Seguint els fets s'ha descobert en un camp les arquetes obertes de l'aigua, amb el que això pot suposar per a la salut pública», i ha avisat: «Què fan les arquetes de la portada d'aigua obertes, i qui les obre? Allò no és el rec, és la portada d'aigua i actuar-hi sense permís és un delicte contra la salut pública». Els agents rurals n'han fet una inspecció.