La capital de la Cerdanya va viure ahir una cavalcada de Reis lluïda. El seguici va sortir de la zona de l'estació per digirir-se fins a l'Ajuntament, on l'alcalde els va fer l'entrega de les claus de la ciutat per poder entrar a totes les cases a deixar els regals. En acabar el recorregut, van rebre els infants a l'església. Abans, Ses Majestats van visitar també els veïns dels nuclis agregats.