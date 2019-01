Foment ultima la senyalització i posa les tanques noves a la collada de Toses

Després de reobrir el trànsit els dies previs a Nadal, els operaris del ministeri de Foment aprofiten aquests dies per fer els retocs finals a les obres de la collada de Toses. Les últimes tasques sobre el vial del tram de l'N-260 entre el punt més alt de la collada i la població d'Urtx, al terme municipal de Fontanals, consisteixen en la instal·lació dels senyals de trànsit tant en el mateix vial com en els camins i carreteres secundàries que hi donen accés, així com la renovació de la tanca de seguretat i la repintada de les línies de separació de carrils. Les obres han d'estar enllestides en els pròxims dies, segons han afirmat fonts del ministeri de Foment. Les obres de millora d'aquest tram, iniciades al principi de l'estiu, han consistit en la seva major part en la renovació del calaix de formigó que feia de pont en un revolt ombrívol. Les obres s'havien d'haver acabat pel pont de la Puríssima, però es van retardar fins a aquestes festes de Nadal.