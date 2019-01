La UEC acull la presentació del llibre de Joan Maria Vives sobre Llívia

La Federació d'Entitats Excursionistes (FEEC) ha anunciat un acte per a la presentació del llibre de Joan Maria Vives Caminades per Llívia i voltants. L'activitat es farà a la sala d'actes de la UEC de Gràcia, al carrer de l'Encarnació, número 131-133 d'aquesta vila unida a Barcelona el dia 25 de gener a partir de dos quarts de set del vespre. L'acte arriba després que el mateix llibre es presentés per part del mateix autor a Llívia en el marc dels actes previs de Nadal. Caminades per Llívia i voltants, editada per Edicions Salòria, exposa les principals rutes per l'enclavament cerdà i el seu entorn natural. Joan Maria Vives té una llarga trajectòria com a excursionista i escriptor. L'autor està vinculat a la Cerdanya, on hi passa estades. Caminades per Llívia i voltants és una reedició a càrrec de Salòria, firma especialitzada en el Pirineu. Vives té publicada obra sobre els camins que recor-ren altres comarques, com ara el Berguedà.