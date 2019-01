L'Alt Urgell tanca els catàlegs de camins de 13 municipis

El projecte Camina Pirineus ha tancat l'any 2018 amb gran part de la feina feta quant a l'elaboració dels catàlegs de camins públics de l'Alt Urgell, segons ha informat el Consell Comarcal. Dels 19 catàlegs previstos se n'han conclòs 13, un per cada municipi de la comarca. Segons han explicat des del Consell, aquests catàlegs són documents tècnics que identifiquen i descriuen tots els camins, és a dir, vies públiques situades en sòl no urbanitzable que integren la xarxa viària d'ús públic o propietat municipal, tant els de caràcter històric i no aptes per a la circulació motoritzada com els que integren la xarxa moderna destinada a la circulació motoritzada. El programa preveu que els 6 catàlegs restants quedin enllestits durant el primer trimestre del 2019. Aquesta feina servirà per identificar una xarxa de camins per a senderisme per donar valor al patrimoni natural i cultural de la comarca.

D'altra banda, al llarg del 2018, el projecte Camina Pirineus ha dut a terme les obres de construcció a Sant Joan de l'Erm d'un tram de l'itinerari adaptat per a persones amb mobilitat reduïda amb una passera de fusta.