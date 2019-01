Puigcerdà acomiada demà una jove advocada i jugadora de curling que ha mort en accident a Sri Lanka

Aquest dimecres a les 11 del matí, a l'església de Puigcerdà, tindrà lloc el funeral per Anna Carrera Jubés, advocada i jugadora de curling, que va morir el dia 31 de desembre en un accident a Sri Lanka, país on era de viatge amb el seu xicot. La mort de Carrera ha commocionat la vila de Puigcerdà, on viu la seva família, i on ella era molt coneguda per la relació amb el Club Poliesportiu Puigcerdà, i en especial per amb els jugadors de curling.

L'accident d'Anna Carrera es va produir quan circulava amb un Tuk-tuk, tricicles que són un mitjà de transport molt popular en aquesta país asiàtic. Anava acompanyada del seu xicot, que va sortir il·lès. Tot i que l'accident es va produir el passat dia 31, el cos d'Anna Carrera no ha arribat a Barcelona fins aquest dimarts, a causa de tots els tràmits que ha calgut fer per dur a terme la repatriació.

Carrera havia estudiat dret i havia exercit l professió en diferents àmbits. Entre d'altres havia estat secretària de l'Ajuntament de Llívia, i havia treballat en institucions del Tribunal d'Estrasburg. Ella havia nascut a Saneja (Guils de Cerdanya), i s'havia mogut en els ambients joves de la població i de Puigcerdà. Actualment, la seva relació sentimental l'havia dut a viure a Cervera (la Segarra).

En l'ambit esportiu, havia estat pràcticament des de l'inici vinculada a la secció de Curling del Club Poliesportiu Puigcerdà. Hi participava tant com a jugadora com a secretària de la secció de curling. El president de la secció, Carles De Moxó, la definia com una jove amb una gran passió pels viatges i per conèixer altres països i cultures. Aquest interès l'havia portat a viure a Itàlia, França, Anglaterra i Bèlgica en diferents etapes.

Carles De Moxó ha explicat Carrera ha estat molt vinculada al club i compromesa tant com a jugadora com contribuint a la gestió des de la secretaria. Només l'esperit viatger i els canvis de residència temporals havien fet que en alguns moments hagi estat una mica més desvinculada, però quan tornava a la Cerdanya s'incorporava de nou al club. De Moxó, que a part de compartir l'amor pel curling era íntim amic d'Anna Carrera, també ha explicat que tenint en compte el llarg procés de repatriació, tot i que fa dies que estaven al cas de la noticia no l'han fet pública fins a les darreres hores, quan s'ha sabut que el cos ja viatjava cap a Barcelona i que aquest dimecres es podia fer el funeral.

El club ha difós la notícia a través de les xarxes socials i amb comunicacions directes amb clubs amb els que tenen una relació més estreta. "Hem rebut moltíssimes mostres de solidaritat, dels clubs d'aquí, però també de clubs internacionals, perquè l'entitat és organitzadora d'un torneig internacional en el que es conviden clubs d'altres països. El funeral té lloc aquest dimecres a les 11 del matí, i el club farà el seu reconeixement a nivell esportiu a final de mes, quan reprengui la competició.