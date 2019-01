El SEM de la Cerdanya s'equipa amb tauletes per agilitzar les diagnosis

La base del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) de l'Hospital de Cerdanya s'ha equipat amb tauletes que permetran als seus tècnics agilitzar la gestió mèdica dels pacients així com la comunicació amb els metges que els esperen als centres mèdics de destí.

Les tauletes substituiran els informes en paper que feien fins ara els infermers que viatgen amb l'ambulància des del lloc de l'accident fins a l'hospital receptor, segons ha explicat l'infermer de la base del SEM a l'hospital transfronterer Albert Homs. Amb el nou sistema electrònic i connectat a la xarxa, els infermers podran enviar informació a l'equip mèdic durant el trajecte, de manera que l'atenció al pacient es podrà fer més àgilment sense la necessitat d'activar-se a l'arribada física a l'hospital.

Segons ha remarcat Homs, amb el nou sistema l'equip mèdic receptor tindrà més dades sobre el malalt i es podrà preparar millor. Homs ha posat com a exemple la possibilitat d'enviar una fotografia de l'electrocardiograma al metge cardiòleg que assumirà el pacient perquè pugui decidir amb més temps la teràpia a utilitzar. En una pròxima versió del sistema operatiu de les tauletes, els infermers també podran accedir a l'historial mèdic dels malalts, amb la qual cosa podran saber, per exemple, la seva medicació habitual i els diagnòstics que té. En aquest sentit, Homs ha emfatitzat que el sistema pot arribar a ser «molt potent» pel que fa a l'accés a les dades i el temps guanyat, que es pot traduir al final en millores de salut per al pacient.