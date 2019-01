La Seu xifra en 3.500 els participants a les activitats infantils i juvenils de Nadal

L'Ajuntament de la Seu ha xifrat en 3.500 les persones que han participat en les activitats de Nadal de la regidoria d'Infància i Joventut. En aquest sentit, fonts del consistori han destacat els 1.500 nens i nenes que, segons el recompte del mateix Ajuntament, van assistir durant quatre dies al Parc de Nadal que es va desenvolupar al pavelló poliesportiu. Igualment, una altra proposta amb gran èxit de participació ha estat el Tió de la Freita, la versió local del cagatió, el qual, amb l'ajut dels minairons, va repartir 1.000 bosses d'obsequi als infants que hi van participar. Per la seva banda, la cavalcada de la nit de Reis va aplegar unes 400 persones a la sala Sant Domènec, mentre que el taller d'elaboració de fanalets va registrar una participació de 50 nens i nenes. La sessió de cinema familiar amb la projecció de la pel·lícula Coco va aplegar 150 espectadors. Igualment, al torneig de videojocs i al room escape hi van prendre part 120 persones en cadascun.