L'Ajuntament de la Seu aconsegueix l'ADN d'un miler dels gossos censats

La regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de la Seu ja disposa de l'ADN de prop d'un miler de gossos censats al municipi, després que el 31 de desembre finalitzés la campanya d'extracció de sang gratuïta de mascotes, iniciada l'1 de juliol de l'any passat.

Segons ha recordat el mateix Ajuntament, la campanya municipal d'identificació genètica de femtes de gos té com a objectiu «poder actuar amb decisió cap als propietaris incívics de mascotes que no recullen de la via pública les defecacions dels animals».

La campanya, que ha tingut una durada de 6 mesos, ha consistit en l'extracció de la mostra de sang de l'animal –sense cap cost econòmic per als propietaris– per tal de conèixer el seu ADN.

La resta dels propietaris de gossos tenen fins al 31 de març per poder facilitar l'ADN pagant el procés.