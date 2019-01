L'afluència d'autocaravanes a la Seu d'Urgell augmenta gairebé un 30%

L'afluència d'autocaravanes a la Seu d'Urgell va augmentar gairebé fins a un 30% l'any 2018. Un total de 3.735 d'aquests vehicles turístics es van instal·lar a l'aparcament preparat que hi ha a la capital de l'Alt Urgell. Això suposa un augment del 28,26% d'afluència d'aquests vehicles respecte a l'any 2017 que va comptar amb l'estacionament de 2.912 autocaravanes. Aquestes xifres han comportat un impacte econòmic de 268.920 euros. Pel que fa a la mitjana del nombre d'autocaravanes diàries que s'instal·len en l'àrea ha estat de 8,1. Per autocaravana, la mitjana de persones que hi viatgen és de 4, amb una estada mitjana de nits de 2.

Pel que fa al perfil dels autocaravanistes segueix sent el familiar, així com parelles prejubilades o jubilades. Respecte a la procedència dels turistes majoritàriament són de nacionalitat espanyola (56,6%), seguits dels autocaravanistes procedents de França (21%) i d'Holanda (6,5%), com a nacionalitats més representatives.

D'altra banda, cal destacar que els aficionats a l'autocaravaning que visiten la Seu d'Urgell valoren la ubicació d'aquesta zona d'aparcament. Un dels atractius que els autocaravanistes en destaquen és que està situada a tocar del centre històric i comercial de la ciutat, fet que els permet visitar-la i fer compres.