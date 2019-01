Turisme de Puigcerdà fitxa el meteoròleg Rodríguez Picó

Fitxatge estrella per al turisme de Puigcerdà i la Cerdanya. L'Ajuntament de la capital cerdana ha incorporat el popular meteoròleg Alfred Rodríguez Picó perquè faci una predicció del temps centrat en la vall cada dijous. L'objectiu principal del fitxatge és que els segons residents i turistes que la vulguin visitar sàpiguen quin temps els espera des dels mateixos murs de les xarxes socials del consistori.

La previsió del temps és un dels factors determinants per al bon funcionament del turisme a la Cerdanya, especialment a l'hivern. Sabedors de la importància d'aquest element i amb la intenció d'ajudar els visitants a saber què els espera al Pirineu, l'Ajuntament de Puigcerdà ha fitxat l'expert meteoròleg, un dels primers que va tenir Televisió de Catalunya, per apuntar la informació meteorològica actualitzada cada setmana ja des de les xarxes socials que promocionen la vila. Així, cada dijous la pàgina a Facebook de Turisme de Puigcerdà publica el vídeo de Rodríguez Picó, que té una durada d'entre tres i quatre minuts. Els tres primers vídeos emesos de la predicció d'aquestes festes de Nadal han registrat entre 1.400 i 3.800 visualitzacions, una xifra important tenint en compte que es tracta d'informació que caduca als tres dies, segons han remarcat des de Turisme de Puigcerdà. El mur a Facebook de l'àrea de Turisme local té uns 4.000 seguidors habituals i alguns dels seus vídeos ha tingut una gran acceptació, com el que repassa la història de la vila a través d'imatges virtuals, que suma més de 12.000 visualitzacions.

L'Ajuntament ha destinat a aquest projecte de promoció un pressupost d'uns 3.000 euros, segons ha informat el mateix alcalde, Albert Piñeira. Les emissions es faran fins a les vacances de Setmana Santa coincidint amb el final de la temporada d'esquí. Si la iniciativa té èxit, es repetirà l'any que ve. L'Ajuntament també es plantejarà reactivar el servei les quatre setmanes del mes d'agost, quan Puigcerdà i la Cerdanya viuen una de les puntes turístiques més fortes de l'any. Piñeira ha argumentat que l'Ajuntament ha volgut oferir als visitants una predicció personalitzada per a la vall a través d'una persona popular. El servei també ha de ser útil per als hotels i empreses turístiques i per als cerdans que volen fer activitats a l'aire lliure.