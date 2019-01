Una vella aspiració en forma de túnel a la Llosa o remuntador a l'estació de Portè

El projecte de construcció del nou metro a l'Alta Cerdanya tindria un cost d'uns 150 milions d'euros, segons l'estimació de l'Ajuntament de Porta. Les cambres de Comerç d'Andorra i Perpinyà han d'impulsar ara la taula de treball per al seu desenvolupament. La connexió entre Andorra i la Cerdanya no és nova. Les autoritats polítiques i l'empresariat del Principat sempre han aspirat a obrir un tercer accés a les seves valls pel costat est, geogràficament molt proper a la Cerdanya. Així, descansa en un calaix un vell projecte de fer una carretera entre Soldeu i la vall de la Llosa que obriria una via de comunicació a l'alçada de Prullans.

En el marc d'aquesta aspiració, el sector de l'esquí andorrà també ha plantejat els últims anys la unió de les pistes d'esquí de Grand Valira, que engloba les del Pas de la Casa, amb les de Portè i Pimorent a través d'un remuntador.