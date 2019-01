Ràdio Puigcerdà posa el nom de Teignier als estudis

Imatge just després de la descoberta de la placa

Imatge just després de la descoberta de la placa atelier fotogràfic

Un centenar de persones es van trobar ahir al migdia als estudis de Ràdio Puigcerdà per retre homenatge a Josep Maria Teignier, un dels impulsors de l'emissora i referent radiofònic a la Cerdanya. L'entrada de l'equipament era plena de rostres emocionats, entre els quals els dels familiars del comunicador. L'acte va servir per recordar entre plors i somriures el precursor de les primeres emissions de Ràdio Puigcerdà, i per inaugurar la placa que posa el nom de Teignier als estudis.

«Saps, pare? Ara més que mai trobo el meu camí inspirador. Ens has ensenyat a lluitar pels somnis, per les passions. La teva era la ràdio», explicava el seu fill Eduard, al costat de la seva germana Cristina i la seva mare, Elvira Moure.

La trajectòria del comunicador en el món de la ràdio va començar quan tenia setze anys a Ràdio Puigcerdà. Quan aquesta emissora va deixar d'emetre es va traslladar a Olot, on va formar part de la plantilla de Ràdio Olot. L'any 83 va entrar a Ràdio la Cerdanya SA, empresa que donaria pas a Ràdio Pirineus.



Professional i humà

Àngel Gutiérrez va ser un dels professionals radiofònics (juntament amb Teignier, Rosa Duran i Xavier Cabanas) que van fer néixer Ràdio Puigcerdà el 2015. Gutiérrez va donar les gràcies durant el seu parlament a l'homenatjat per haver-li ensenyat «tot el que s'ha de saber en el món de la ràdio», i va fer palesa la intenció de l'equip actual de continuar fent la ràdio de proximitat iniciada.

A més, després de repassar la història de la radiofonia a Puigcerdà, Gutiérrez va fer broma dient que segur que Teignier li hauria dit «que vocalitzi més, o que vaig massa ràpid». Entre les persones presents hi havia voluntàries i voluntaris de la ràdio, i representants de nombroses entitats on el ceretà homenatjat va participar al llarg de la seva vida, fins que va morir el mes de gener de l'any 2018.

L'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, va recordar el caràcter alegre, vitalista i de la broma de Josep Maria Teignier i, sobretot, la seva professionalitat, i va remarcar que «un dels millors homenatges que se li podien fer és dedicar-li els estudis de Ràdio Puigcerdà, ja que l'emissora existeix gràcies a ell».

Les persones assistents a l'acte, entre les quals representants del Consell Comarcal de la Cerdanya, del cos de Mossos d'Esquadra de Puigcerdà i de l'Ajuntament ceretà, van poder fer una ullada a les instal·lacions de la ràdio després dels parlaments i la descoberta de la placa amb el nou nom d'Estudis Josep Maria Teignier.

També es va inaugurar un nou espai on, principalment, es farà el control d'emissió del directe de la ràdio, mentre que a l'estudi ja existent es portarà a terme la gravació i l'edició de programes.