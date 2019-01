La Cerdanya organitza el segon campus sobre tècnica i allaus en esquí de muntanya

La Cerdanya acollirà el pròxim mes de febrer la segona edició del campus d'esquí de muntanya Dynafit Pertot Skimo Camp. Es tracta d'una fórmula de formació que ofereix als aficionats a l'esquí iniciar-se o perfeccionar la seva tècnica en aquesta modalitat de l'esport blanc que cada vegada té més seguidors pel component d'aventura que suposa esquiar fora les pistes.

El camp se celebrarà els dies u, dos i tres de febrer al Xalet UEC de la Molina, on es faran les sessions teòriques i s'allotjaran els participants, i al domini esquiable d'Alp, on es faran les ascensions i descensos en esquí de muntanya. El campus l'organitza el Guia d'Alta Muntanya (UIAGM) Xavi Llongueras en col·laboració amb les empreses Dynafit, Pertot i Julbo, que aquest any han organitzat campus arreu de l'Estat seguint el model de l'estrenat l'any passat a Cerdanya. Durant els tres dies de campus, els inscrits participaran en sessions de formació sobre tècnica d'esquí, seguretat en terreny d'allaus i material. El programa també inclou la projecció de pel·lícules d'esquí.

El curs és obert a un màxim de vint persones. Llongueras, que és de Prullans, ha explicat que el curs permet, en un format d'estada i convivència molt adient per a l'àmbit esportiu, «tant aprendre com perfeccionar a través de grups de nivell; és una oportunitat perfecta per gaudir de tres dies d'una formació que s'adapta al nivell dels participants».

En les sessions de formació hi prendrà part amb una xerrada l'esportista i entrenadora personal Anna Comet. Un dels aspectes sobre els quala se centrarà el curs és el de la seguretat en l'esquí fora de les zones controlades de les estacions. En aquest sentit, factors com ara l'observació del terreny, el coneixement de la zona i l'ús de ginys de rescat com ara l'Arva (aparell de rescat de víctimes d'allaus) és clau per a la seguretat dels esportistes en les sortides, segons ha remarcat Llongueras.