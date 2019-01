Les escoles concertades del Pirineu se sumen al pla dels esports de neu curriculars

La Generalitat ha posat en marxa una nova edició del programa Esport Blanc Escolar, que permetrà a alumnes de tercer i quart de primària fer classes de l'assignatura d'Educació Física a les pistes d'esquí. El programa arriba a la sisena edició i beneficiarà alumnes de l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, el Berguedà, la Cerda-nya, el Pallars Jussà i el Sobirà, el Ripollès, el Solsonès i la Val d'Aran.

Aquest any el programa beneficiarà 2.481 alumnes de 60 centres, una xifra que suposa un augment de 296 participants respecte de l'any passat. En aquesta edició s'hi incorporen les escoles concertades del Pirineu. Entre els nous centres que hi prendran part aquest any hi ha les Vedrunes de Puigcerdà i Berga i La Salle de la Seu d'Urgell. Per segon any, el programa es clourà amb una jornada de graduació per part dels alumnes de quart que hi participen per última vegada i que, alhora, serveix com a trobada final.

Els impulsors i col·laboradors del programa són la Secretaria General de l'Esport i el Departament d'Educació la Federació Catalana d'Esports d'Hivern, els Consells Esportius del Pirineu, les estacions d'esquí, la Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC), els Consells Comarcals, les Diputacions de Lleida, Girona i Barcelona, i el Conselh Generau d'Aran. L'objectiu del pla és «impulsar la iniciació i el coneixement dels esports d'hivern, en les seves diferents modalitats, en la població infantil», segons han remarcat des de la Generalitat.