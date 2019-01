El PSC de la Seu insta el Govern a reformar l'estació d'autobusos i posar més línies

El grup municipal de Compromís pe la Seu d'Urgell ha reclamat la reforma integral de l'estació d'autobusos així com un augment de les freqüències dels vehicles que hi tenen parada. El grup a l'oposició municipal ha reclamat a la Generalitat que executi la reforma integral de l'estació d'autobusos «tan urgentment com sigui possible», així com un augment de la freqüència dels autobusos cap a Lleida i Barcelona, segons un comunicat fet públic.

En aquest sentit, el partit que lidera Òscar Ordeig creu que la Generalitat hauria d'incloure en els següents pressupostos «l'assignació suficient per fer les obres de reforma integral de l'estació tal com es va aprovar al ple municipal del mes de maig de l'any 2016». Ordeig, que alhora és candidat a les pròximes eleccions municipals, ha criticat que «cal impulsar des de l'Ajuntament, de manera decidida, la reforma de l'estació d'autobusos, compromesa des de ja fa quasi 3 anys, i millorar el transport des de la Seu fins a Lleida i Barcelona augmentant la freqüència dels autobusos i aconseguint la parada dels autobusos que van o tenen destí Andorra».

Els portaveus de Compromís han argumentat que «a la Seu el transport d'autobús és prioritari. Per millorar el transport públic, el grup de Compromís ha demanat moltes vegades que l'equip de govern de l'Ajuntament promogui la millora dels horaris i freqüències a Lleida i Barcelona, i molt especialment per a estudiants i acompanyants de l'hospital Arnau de Vilanova». Amb aquest objectiu, el partit ha demanat a la Generalitat que «faci les gestions administratives oportunes perquè les línies de transport públic d'autobús entre Andorra i Barcelona i Lleida puguin fer parada a la Seu d'Urgell».