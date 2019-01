Puigcerdà demana a França que faci una rotonda a l'N-20 d'accés a l'hospital

L'Ajuntament de Puigcerdà ha proposat a l'Estat francès, a través del seu prefecte dels Pirineus Orientals, que construeixi una rotonda a la carretera N-20 d'accés directe a l'Hospital de Cerdanya, del qual és titular.

A canvi de la construcció de la rotonda, el consistori es compromet a ampliar el camí d'Ur perquè esdevingui el principal accés viari al centre mèdic des de l'Alta Cerdanya i el Capcir. Actualment, els accessos a l'Hospital de Cerdanya des del costat nord es fan per Puigcerdà o per un vial estret secundari que poca gent coneix. Es tracta del camí d'Ur, que enllaça directament amb la carretera N-20 en un tram on el gir, però, és perillós i fins i tot està prohibit en sentit est. Els tècnics municipals consideren que aquest accés és estratègicament bo per recollir el trànsit provinent de la vall del Carol, dels municipis de la solana de l'Alta Cerdanya, com ara Font-romeu, Ur o Dorres, i dels de l'obaga, com Sallagosa i Oceja. Per això el consistori ha proposat al prefecte francès la construcció d'una rotonda a l'N-20. L'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha argumentat que «nosaltres estem disposats a ampliar el vial sempre que la part francesa faci la rotonda i l'entrada que enllaci amb el camí d'Ur».



Ambulàncies fora del nucli urbà

La rotonda nova estaria a tocar de la frontera, que és a pocs metres del camí d'Ur darrere l'hospital.

Per la banda sud, l'accés al centre mèdic es fa per la zona de l'estany. La millora dels accessos nord a l'Hospital de Cerdanya no tan sols suposaria un benefici per als usuaris de l'Alta Cerdanya i del Capcir, que hi tindrien una arribada més directa des de la seva xarxa viària, sinó que alhora permetria a Puigcerdà alliberar-se d'una part del trànsit que es registra cada dia d'ambulàncies.

En aquest sentit, l'alcalde de Puigcerdà ha remarcat que «el que volem és alliberar aquest trànsit de pacients i vehicles d'emergència que ara creuen zones veïnals de Puigcerdà. Els usuaris de l'hospital de l'Alta Cerdanya o bé venen de la vall del Carol o bé de la D-618 i totes conflueixen precisament a Ur; l'altre eix viari important a l'Alta Cerda-nya és l'N-116, que conflueix a la Guingueta d'Ix, des d'on és un moment anar a Ur».