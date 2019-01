Puigcerdà cedeix a la Creu Roja uns locals per garantir-li un accés adaptat

La Creu Roja de Puigcerdà podrà disposar finalment d'un local accessible per a persones amb mobilitat reduïda. L'Ajuntament i l'associació benèfica han signat un conveni per a la cessió per part del consistori de la primera planta del Centre Cívic del carrer Raval e les Monges per un període de deu anys. El trasllat permetrà deixar enrere l'actual seu de Casa Diumenge, una construcció antiga situada que no és a peu de carrer entre el mateix carrer Raval de les Monges i la plaça de l'Ajuntament a la qual tan sols es pot arribar per mitjà d'escales.

El trasllat a les noves dependències no serà, però, automàtic. En nom de Creu Roja de Puigcerdà, Núria Benito ha explicat que ara esperen iniciar unes obres per adaptar els locals a les necessitats de l'entitat. Un cop acabades, es podrà fer el trasllat, la qual cosa serà, com a molt aviat d'aquí a un mes i mig, segons la previsió de Benito.

La responsable de l'entitat ha explicat que han optat per fer el canvi de seu, essencialment, pel seu accés adaptat, ja que el Centre Cívic té ascensor, perquè, si fos per espai, els nous locals són una mica més petits que els de Casa Diumenge. Un dels avantatges que també ofereix el Centre Cívic és la proximitat als locals actuals, de manera que els usuaris no hauran de variar els seus hàbits de desplaçament. La Creu Roja ocupa aquest edifici des de l'any 2011.

Les noves dependències permetran a l'entitat poder oferir als usuaris uns locals que garantiran la seva privacitat i millorar l'atenció als ciutadans, segons ha informat l'Ajuntament. La primera planta del Centre Cívic fa uns cinquanta metres quadrats i té un magatzem. Va quedar lliure quan Càritas va variar el seu protocol de repartiment d'aliments perquè, en fer-ho a través de supermercats, va deixar de necessitar un centre de magatzem i entrega.