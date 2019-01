Ger es reserva el dret d'inspeccionar que a l'habitatge social s'hi viu tot l'any

L'Ajuntament de Ger ha obert el procés per adjudicar vuit parcel-les a un preu de 45.000 euros per a la construcció d'habitatges socials. El consistori ha triat el sistema d'autopromoció, amb el qual és el veí que obtingui el solar l'encarregat de construir-se la casa. L'Ajuntament s'ha assegurat, a través de les bases del concurs per atorgar els solars, que es destinaran a primera residència i que no es pugui especular amb els habitatges. Per garantir que no s'utilitza com a segona residència, l'Ajuntament també ha inclòs una clàusula que li dona la facultat d'inspeccionar els habitatges.

El plec de clàusules que regeix el concurs d'adjudicació dels habitatges estableix en un dels seus punts que «l'Ajuntament de Ger tindrà la facultat d'inspeccionar que l'habitatge es destini, dins del termini d'opció determinat a la clàusula anterior, a habitatge habitual de primera residència i no a segona residència, altres usos o lloguer». En un altre punt, les bases apunten que «en cas que es demostri que aquest ús indegut, es podrà resoldre unilateralment la compravenda efectuada».

L'alcalde de Ger, Alfons Casamajó, ha argumentat que la finalitat de la clàusula és que les cases es destinin, efectivament, a viure-hi i no passi com en altres municipis, on han acabat sent de segona residència. Casamajó ha explicat que la inspecció que puguin fer futurs ajuntaments s'hauria de fer sobre la base de la presentació de documents més que no pas en la visita presencial a la casa.

Els vuit habitatges es podran construir en quatre parcel·les contigües que permetran fer-hi cases unifamiliars adossades a la zona de la Cabaneta. L'Ajuntament ha impulsat el projecte per la necessitat al poble de disposar d'una oferta d'habitatge lliure de la pressió que el turisme exerceix sobre el mercat immobiliari, el qual fa pujar els preus i fa difícil trobar lloguers i, encara més, adquirir habitatge nou per als veïns.

Amb la finalitat d'estabilitzar població jove al poble, el consistori ha inclòs en el concurs, factors d'arrelament per a l'atorgament de les parcel·les. Així, per exemple, els empadronats de més de deu anys tindran 30 punts; els nous nuclis familiars en rebran 20; per cada fill menor es donaran deu punts; per cada fill escolaritzat al municipi, 25 punts extres, o per tenir l'activitat laboral al poble, 20 punts més. El termini per presentar les candidatures és de noranta dies.