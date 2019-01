La Germandat de Sant Sebastià de la Seu convoca la setmana d'actes i festes pel patró

La Germandat de Sant Sebastià de la Seu ha convocat per a avui l'inici de la setmana d'actes festius per commemorar el seu patró. El programa s'activarà amb la representació teatral Aquí no paga ni Déu, obra de teatre de Dario Fo, a càrrec de la Cia. Inestable Ceretana de Teatre. L'espectacle, que és obert a tothom, tindrà lloc al teatre de La Salle, a les deu de la nit.

Amb tot, l'obertura oficial dels actes es farà demà, a les vuit del vespre, amb la tradicional lectura del pregó, que aquest any anirà a càrrec del germà Carlos Guàrdia. L'acte tindrà lloc al local de la germandat.

El programa continuarà tota la setmana amb xerrades, campionats de botifarra i concerts, entre d'altres. La commemoració de la festivitat de Sant Sebastià es clourà amb el concert coral i música que protagonitzarà l'Orquestra de l'Institut Joan Brudieu de la Seu a les set del vespre a la sala Sant Domènec. La germandat, que se va crear l'any 1855, té actualment 800 socis.