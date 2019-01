La Fundació la Pedrera tanca l'Espai Social que fa de centre de dia a Puigcerdà

La Fundació la Pedrera ha decidit tancar l'Espai Social que des de fa cinc any gestiona a Puigcerdà com a centre de dia i espai d'atenció a persones amb malalties neurodegeneratives.

La responsable de l'àrea social de la fundació, Marta Torras, ha explicat que els motius del tancament són, d'una banda, l'estat del local, que ha quedat vell, i l'optimització dels recursos. En aquest sentit, ha argumentat que a la Cerdanya actualment s'estava atenent vint-i-dos avis i que calcula que tots podran ser reubicats en altres institucions socials, de manera que la Fundació la Pedrera podrà destinar els recursos a d'altres persones «més necessitades», segons ha remarcat Torras. Si bé els avis han rebut la notificació que el tancament es farà el dia 31 d'aquest mes de gener, la portaveu de la fundació ha remarcat que no es deixarà ningú sense atenció i, si cal allargar el termini de tancament, es farà. En aquest sentit, Torras ha explicat que la treballadora de Puigcerdà encarregada de l'atenció als avis «té la missió d'acompanyar la gent a d'altres recursos. Dels vint-i-dos que eren ja ha aconseguit trobar serveis alternatius per a deu. Jo crec que ens en sortirem. Hem tardat cinc anys a prendre aquesta decisió, per a nosaltres la gent de Puigcerdà és molt important però al final s'ha hagut de prendre, l'espai és molt vell i les persones cada any estan més delicades». Torras ha remarcat que en aquest procés de reubicació dels padrins s'han posat en contacte amb l'Ajuntament de Puigcerdà i el Consell Comarcal per trobar possibles noves solucions.

Davant l'anunci del tancament, les famílies dels usuaris s'han coordinat per mirar d'evitar-ho o buscar alternatives. Fonts de les famílies han apuntat que els usuaris inicialment eren més de trenta i han explicat que han recollit un miler signatures que portaran al Consell Comarcal i a la mateixa fundació. Per a les famílies la residència sociosanitària no és una alternativa viable perquè l'atenció que necessiten els avis del centre de dia, a més, té molt poques places públiques. L'Espai Social de la Fundació la Pedrera, situat al car-rer Pla del Fort, obre cada dia de les deu del matí a les tres de la tarda. Entre els serveis que ofereix també hi ha el de dinar, fet molt beneficiós per a alguns avis que viuen sols.