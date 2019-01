La Confraria de Sant Antoni de la Seu portarà la Calderada a Dinamarca

La Confraria de Sant Antoni Abad de la Seu portarà la seva tradicional Calderada, que celebra anualment per celebrar la festivitat del patró, a l'Aplec Internacional, que aquest any se celebrarà a Dinamarca. Els responsables de l'entitat han anunciat que seran una de la trentena d'entitats del país que participaran en la mostra de cultura catalana que anualment, des de fa 31 edicions, promouen la catalanitat arreu del món.

La 32a edició de l'Aplec Internacional se celebrarà els dies 26, 27 i 28 d'abril d'aquest any a Copenhaguen, i la cultura pirinenca de les calderades de Sant Antoni hi seran presents de la mà de la Confraria de Sant Antoni, segons han confirmat els seus responsables en una entrevista a l'emissora municipal RadioSeu. En la trobada hi prendran part tres colles més que preparen caldos o ranxos. Els pròxims dies es reuniran per concretar la gestió de l'activitat a Dinamarca.

La Confraria de Sant Antoni ha fet saber aquesta dessignació coincidint, dijous passat, amb la celebració de la diada patronal i, per tant, l'el·laboració d'una nova Calderada al passeig Joan Brudieu. Segons han explicat des de l'Ajuntament, s'hi van servir més de 7.000 racions d'escudella. Com marca la tradició, a la sortida d'ofici, es van beneir els animals davant la catedral i posteriorment es va fer la passejada pels carrers del centre històric fins arribar al passeig Joan Brudieu. Allà es van fer els Tres Tombs, encapçalats pels tres banderers.