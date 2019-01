L'Escola Folk del Pirineu convoca un taller per aprendre a improvisar lletres

L'Escola Folk del Pirineu ha convocat un nou curs per promoure la música d'arrel tradicional. Es tracta d'un taller de cançó improvisada que donarà eines per aprendre a improvisar lletres i nous temes. El taller es farà el diumenge 27 de gener i comptarà amb el grup Corrandes són cor-randes. El preu de les inscripcions és de 37 euros per al públic general i de 33 per als que tenen accés a algun descompte, com ara els alumnes de la mateixa Escola Folk, els dels tallers de Centre Artesà Tradicional, els alumnes de les escoles municipals de música de la Seu d'Urgell i Puigcerdà, i les membres de l'associació Diàdona, dones acordionistes i percussionistes del Pirineu.