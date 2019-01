Xavi Porta anuncia que es torna a presentar i descarta el pacte amb ERC

L'alcalde de Bellver, Xavier Porta, es presentarà a la reelecció com a cap de llista per Endavant Cerdanya per optar al seu quart mandat municipal. Porta ha anunciat la seva decisió tot posant-la sota la condició que la justícia li ho permeti, en al·lusió a les causes obertes per la celebració al poble del referèndum.

Amb aquest anunci, Porta esdevé el favorit per ocupar el càrrec d'alcalde per al nou mandat 2019-2023, vista la trajectòria de vots que ha recollit en les eleccions anteriors i la majoria absoluta que té encara a l'ajuntament, amb nou regidors d'Endavant Cerdanya i dos del PDeCAT. Porta, arquitecte de professió, ha descartat ja qualsevol pacte amb ERC, una opció que s'ha plantejat a nivell intern i que en cada comici electoral es valora pel fet que Endavant Cerdanya va sorgir d'una escisió de la formació republicana i, doncs, comparteixen bona part de l'ideari polític.

L'alcalde de Bellver explica que «espero que el jutge no m'inhabilitarà, i, si no és així, continuaré perquè vull acabar alguns projectes, com ara el de l'ampliació de la residència i el del poliesportiu. Ja tinc els projectes bastant embastats i el finançament a punt; aquests són els dos projectes principals». EC encara no té definit l'equip que acompanyarà Porta, en un mandat en què l'ajuntament perdrà dos regidors, feina que es polirà les pròximes setmanes. Porta ha argumentat el fet de no pactar amb ERC dient que «nosaltres no som gent de partits, nosaltes ens dediquem a buscar gent amb ganes de treballar i deixem els partits de banda; si es vol es pot dir partit d'Endavant Cerdanya, però per a nosaltres no ho és, és un mitjà per arribar a un fi».