Dia de neteja i posta a punt de les pistes al Pirineu

La Cerdanya i l'Alt Urgell s'han llevat aquest dijous amb la nevada just acabada de passar. El temporal s'ha aturat a les dues comarques a primera hora de la matinada, fet que ha permès veïns i institucions reprendre la rutina.

El transport escolar ha funcionat amb normalitat i les tasques arreu s'han centrat en la neteja dels carrers. A Puigcerdà i la Seu han activat el protocol d'extracció de neu, amb la brigada municipal i les empreses subcontractades treballant a ple rendiment per alliberar de neu les vies principals.

Com és habitual, els carrers menys cèntrics i els camins que porten als nuclis agregats han estat els últims en obrir-se. El vent que bufa amb força a la Cerdanya aquest matí dificulta les tasques de neteja creant congestes de neu. Les principals vies de circulació estan netes si be cal conduir amb precaució per la presència de neu encara als costats.

Les estacions d'esquí es preparen pel millor cap de setmana de la temporada, amb totes les pistes obertes i els més de 40 centímetres de neu nova caiguda. També obriran les d'esquí de fons.