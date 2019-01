Ger fa vuit anys que demana permís a uns veïns per desenterrar una ermita

Terrenys on els historiadors i arqueòlegs sospiten que hi ha enterrades les restes de Sant Joan Rodó

L'Ajuntament de Ger acumula vuit anys de negociacions amb els propietaris d'uns terrenys per aconseguir un acord que permeti entrar-hi als arqueòlegs per desenterrar l'antiga ermita romànica de Sant Joan Rodó, que presumiblement és l'única de planta circular de la Cerdanya.

L'Ajuntament de Ger té sobre la taula un projecte per delimitar la zona on els historiadors situen l'església i poder-hi excavar. El projecte, però, està aturat des de l'any 2011 i des de llavors les converses per mirar d'arribar a una entesa amb els propietaris dels terrenys no s'han aturat.

Així ho ha explicat l'alcalde de Ger, Alfons Casamajó, que ha remarcat que «a l'Ajuntament aquest projecte no ha decaigut mai, sempre hem tingut contacte amb els propietaris per arribar a algun acord que encara no el tenim». L'alcalde ha argumentat que el desig del consistori és, efectivament, «fer una primera excavació per veure si realment és tan interessant com sembla». Les restes de l'antiga església de Sant Joan Rodó són a l'extrem d'un prat situat entre el camí de Sant Jaume i el Segre. Els propietaris del prat viuen a Badalona, segons ha explicat Casamajó, la qual cosa «fa més difícil» l'acord, tal com ha apuntat el batlle.

L'Ajuntament ha proposat un conveni de lloguer a tres o cinc anys de la part del terreny, però els propietaris no n'han acceptat la quantitat. L'alcalde ha explicat que les primeres peticions econòmiques eren «inassumibles» i ha avançat que «últimament sembla que parlem de coses raonables».