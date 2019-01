El parc del Cadí forma els seus guies de l'entorn natural

El parc natural del Cadí-Moixeró ha format 23 persones com a guies del seu territori i els ha atorgat l'acreditació de Bons Coneixedors del parc i el seu entorn natural i social.

El parc ha ofert entre els mesos d'octubre i novembre un curs a professionals que volen organitzar activitats formatives de lleure fent de guies a l'entorn natural. La formació ha comportant un total de 82 hores de teoria i pràctica amb dos grans blocs: els espais naturals sota la titularitat de la Generalitat, en el qual s'ha inclòs formació sobre normatives, les eines de protecció, la gestió del territori o l'ús que cada segment de mercat pot fer de l'espai natural i, en el segon bloc, qüestions específiques del mateix parc del Cadí-Moixeró. En aquest segon bloc, aquesta primera generació de guies formats pel parc ha pogut abordar aspectes com ara la geografia i geologia, la flora i fauna de l'entorn natural, el patrimoni cultural i arqueològic, que inclou la gestió i funcionament del parc o les eines educatives i turístiques per a la interpretació del seu patrimoni. Al curs també hi han pres part particulars interessats en la matèria.