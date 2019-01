El canvi climàtic contamina en alçada els rius del Pirineu

L'escalfament global que origina el canvi climàtic està derivant en una contaminació natural a la capçalera dels rius del Pirineu. Aquesta contaminació es tradueix en l'aparició d'una pàtina de metalls pesants, com ara l'alumini, el manganès o el níquel, als rius en altituds entre dels 2.000 i els 2.500 metres. Entre els cursos fluvials afectats també hi podria haver els de la Cerdanya i l'Alt Urgell. Així ho han assegurat experts de la Universitat Autònoma, que alhora han anunciat la realització d'un estudi durant un any per concretar-ne les causes i les possibles conseqüències.

La contaminació fa que els rius experimentin un procés d'acidificació que no s'havia detectat fins ara al territori. Aquest procés, que s'ha accentuat en els últims anys, és molt desconegut per la comunitat científica per la novetat que suposa el mateix canvi climàtic.

Segons ha explicat el doctor encarregat de l'estudi, Mario Zar-roca, la contaminació podria afectar rius cerdans, per exemple, de l'entorn del Puigmal i la Tosa, on hi ha concentració de manganès. Les últimes observacions apunten que el procés de precipitació d'aquests metalls pesants estaria relacionat amb un drenatge àcid d'origen natural generat pels mateixos massissos muntanyosos. Aquests, en oxidar-se, augmentarien l'acidesa de l'aigua i la presència de metalls i metal·loides. Les mateixes observacions apunten que el procés es crea en condicions càlides i seques com les que provoquen el canvi climàtic.

L'estudi que faran en l'entorn natural de la Cerdanya i l'Alt Urgell, com ara els parcs naturals de l'Alt Pirineu i les capçaleres del Ter i el Freser, porta per nom AMiCC, Acidificació de les masses d'aigua d'alta muntanya i la seva relació amb el canvi climàtic, toxicitat i implicacions en la Biodiversitat.

En aquest sentit, l'estudi, que també tindrà la participació dels doctors Rogeli Linares i Carles Roqué, analitzarà fins a quin punt la contaminació afectarà les espècies de flora i fauna del riu i l'equilibri general de la biodiversitat en els seus entorns. La voluntat dels investigadors és establir la possible toxicitat de la contaminació i aportar noves dades sobre el canvi climàtic i les seves conseqüències al Pirineu. Al projecte també hi participaran la Universitat de Girona i la de Saragossa, ja que també s'estudiarà el Pirineu aragonès.