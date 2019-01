L'Ajuntament de Puigcerdà activa l'ajuda per a la Setmana Blanca

Amb les estacions d'esquí, tant les nòrdiques com les alpines, amb tots els circuits oberts, l'Ajuntament de Puigcerdà ha anunciat l'aprovació, una any més, de l'ajuda econòmica municipal per a la Setmana Blanca dels escolars.

Segons ha anunciat l'equip de govern, l'Ajuntament es farà càr-rec del preu dels forfets dels cinc dies d'esquí dels alumnes d'educació infantil i primària. El consistori ha apuntat que aquesta mesura beneficiarà tots els alumnes escolaritzats a Puigcerdà i que no disposin del forfet de temporada. L'escola descomptarà directament l'import del forfet al full de pagament de la Setmana Blanca, de manera que la família de l'alumne ja no haurà de tramitar cap documentació per accedir a la subvenció. L'any passat la mesura va suposar una despesa d'uns 6.500 euros que va beneficiar 450 nens.